TİKA'dan Türkçe eğitime destek

İlk olarak Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatlar Birliği (MATÜSİTEB) İdari Merkezi'nde, ülkede Türkçe eğitim veren ilköğretim okullarının müdürleriyle bir araya gelen Çevik, okulların görsel ve bilişim altyapılarının geliştirilmesi projesi kapsamında temin edilen teknik malzemelerin teslimini gerçekleştirdi.

Çevik’e, MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim ile TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak eşlik etti.

Burada yaptığı konuşmada Çevik, Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk toplumunun doğal hakkı olan Türkçe eğitimini alması için gayret gösterenlere teşekkürlerini sundu.

MATÜSİTEB ile yakın bir işbirliği gerçekleştirerek Türkçe’nin geliştirilmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağladıklarına işaret eden Çevik, "TİKA, 2005 yılında resmi faaliyetlerine Üsküp’te başlarken, yaklaşık 19 yıldır bu ülkenin kalkınmasına her sektörde, her alanda katkı veren yaklaşık 1200 projeyi hayata geçirdi. Bu 1200 proje içerisinde eğitim projeleri önemli bir yekun tutuyor. Dolayısıyla yaklaşık 1200 projenin içerisinde yüzde 31 oranında eğitim alanında yapmış olduğumuz yatırımlar var." diye konuştu.

Eğitim projeleri kapsamında kurslar, hizmet içi eğitim programları, okul öncesi, ilköğretim ve mesleki eğitimler alanında okulların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anımsatan Çevik, yaklaşık 60 okulun inşaatını ve tadilatını tamamladıklarını söyledi.

Çevik ayrıca, MATÜSİTEB’in öğretmen ve derneklerle, 22 ilde yaklaşık 25 Türkçe kursu gerçekleştirerek 1500 öğrenciye eğitim verdiğini aktardı.

Okullara projeksiyon ve altyapı malzemelerini vereceklerini aktaran Çevik, daha sonra öğretmenlerle sohbet etti.

MATÜSİTEB Başkanı İbrahim de Kuzey Makedonya’da 8 binin üzerinde Türkçe eğitim alan öğrenci ve 549 Türk öğretmenin bulunduğunu kaydetti.

TİKA’nın birçok alanın yanında eğitimde de ciddi manada destekleri olduğunu vurgulayan İbrahim, "İlkokulların inşaatı, tadilatı, eğitim materyalleri, öğrencilere kırtasiye, öğrenci bursları, servisleri gibi desteklerle Türkçe eğitim Kuzey Makedonya’da daha cazip hale gelmiştir." dedi.

Balkanlar Yazarlık Atölye Buluşmaları Merkezi Programı

Çevik, daha sonra TİKA destekli, MATÜSİTEB koordinasyonunda Balkan Yazarlar Birliği ve Avrasya Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Balkanlar Yazarlık Atölye Buluşmaları programına katıldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çevik, Türkçenin gelişmesi, bu topraklarda doğmuş ve yetişmiş Türk diline hizmet eden şair ve yazarların izlerinin sürülmesi, onlarla aynı seviyeye gelmek ve Türkçeyi yaşatmak adına yeni genç yazarların yetiştirilmesi için başlattıkları projenin bugün meyvelerini verdiğini söyledi.

Çevik, "Bu genç yazarlarımızın iştirak ettiği programda ortaya koymuş oldukları eserler bir kitap haliyle bütün insanlarımızın hizmetine, okumasına sunuldu. Ümit ediyoruz ki bu çalışma devam edecek." ifadelerini kullandı.

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu da programı ilk defa 2019'da düzenlediklerini anımsatarak, yetenekli gençleri edebiyatta ilerletme ve onların kabiliyetlerini öne çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Çok olumlu neticeler aldıklarına, çok başarılı gençlerin olduğuna işaret eden Ömeroğlu, "Onları iki yıllık bir programa alıyoruz. Bu iki yıllık programın içerisinde yazdıkları yazıları edebiyat dergilerinde yayınlıyoruz. İki yıl sonunda eğer eserleri bir kitap hacmine ulaşırsa onları ayrı bir kitap olarak da basıyoruz." şeklinde konuştu.

Balkan Yazarlar Birliği Başkanı Mürteza Sulooca ise 2019 yılından bu yana 4 yıl içerisinde atölyenin büyük başarı gösterdiğini dile getirerek, "20’nin üzerinde arkadaşımız bu atölyeyi başarıyla tamamladı. 30’un üzerinde kendi eserlerini yayınladı arkadaşlarımız." dedi.

Sulooca, önümüzdeki günlerde Kuzey Makedonya ve Kosova’da farklı şehir, lise ve derneklerde atölye tanıtım programları gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.