Dünyanın en büyük buzulu Thwaites, 20 yıl önce beklenmedik biçimde Antarktika'dan koptu ve binlerce parçaya dağıldı.

Küresel deniz suyu seviyesindeki yükselişin yüzde 4'ü bu buzulun erimesi nedeniyle yaşanıyor. Buzuldaki erime de giderek hızlanıyor.

Toplamda İngiltere adası büyüklüğündeki buzul bu hızla erirse dünyada deniz seviyesi en az 60 santimetre yükselecek.

Kıyı şehirleri sular altında kalabilir

Daha da kötüsü Thwaties, çevresindeki buzulları da kendisine çeker ve bu buzulların erimesine yol açarsa yükselmenin 3 metreye ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Böyle bir gelişme karşısında dünya genelinde sahil şeridinde yer alan hiçbir yerleşim yeri deniz taşkınlarının getireceği felaketten kurtulamayacak.

Birçok küçük ada devleti haritadan silinebilir ve kıyı şehirleri sular altında kalabilir.

Uzmanlara göre Thwaites buzulundaki gelişmeler iklim krizinde kırmızı alarmın çaldığı anlamına geliyor.