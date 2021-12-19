Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karbon salınımını azaltmak için yük gemileri uçurtmalarla çekilecek
[Fotoğraf: Airseas]
Daha temiz bir çevre için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Fransa'da bir şirketin geliştirdiği yöntemle yük gemileri devasa uçurtmalarla çekilecek. Şirket, bu şekilde karbon salımını azaltmayı amaçlıyor.
Airseas isimli Fransız teknoloji firması, karbon salımını azaltacak yeni uygulamanın ayrıntılarını açıkladı.
Seawing adı verilen 500 metrekarelik devasa uçurtmalar, yük gemilerini çekmek için kullanılacak. Sürdürülebilir ve çevre dostu bir gemi taşımacılığı için dev uçurtmalardan destek alınacak
Ocak ayında başlayacak olan denemeler 6 ay sürecek.
Şirketin karbon ayak izi 8 bin ton azalacak
Uçurtmalar ilk etapta Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uçak parçaları taşıyan Ville de Bordeaux gemisinde denenecek.
Şirket yetkilileri, iklim krizi göz önüne alındığında karbon salımının azaltılmasının önemine dikkat çekiyor.
Seawing uçurtmaları ile şirketin karbon ayak izi yılda 8 bin ton azaltılabilecek.
Etiketler: Fransa Karbon emisyonu
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