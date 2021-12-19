Airseas isimli Fransız teknoloji firması, karbon salımını azaltacak yeni uygulamanın ayrıntılarını açıkladı.

Seawing adı verilen 500 metrekarelik devasa uçurtmalar, yük gemilerini çekmek için kullanılacak. Sürdürülebilir ve çevre dostu bir gemi taşımacılığı için dev uçurtmalardan destek alınacak



Ocak ayında başlayacak olan denemeler 6 ay sürecek.

Şirketin karbon ayak izi 8 bin ton azalacak

Uçurtmalar ilk etapta Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uçak parçaları taşıyan Ville de Bordeaux gemisinde denenecek.

Şirket yetkilileri, iklim krizi göz önüne alındığında karbon salımının azaltılmasının önemine dikkat çekiyor.

Seawing uçurtmaları ile şirketin karbon ayak izi yılda 8 bin ton azaltılabilecek.