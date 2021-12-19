New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Orta Doğu'daki faaliyetlerine ilişkin bir rapora erişti.

Gazete, ABD ordusunun, 2014 yılından bu yana bölgede düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısını eksik bildirdiğini duyurdu.

ABD askeri makamları, Irak ve Suriye için toplam sivil can kaybını 1417 olarak bildirmişti ancak New York Times araştırması -net bir sayı vermese de- sivil ölümlerinin bundan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

120 yerine 24 ölü denildi

Araştırmada, ABD'nin 2016 yılında Suriye'de düzenlediği ve askeri kaynaklarca 7 ila 24 sivilin ölümüne yol açtığı bildirilen bir saldırıda, aslında 120'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği örneği verildi.

Amerikan Özel Kuvvetleri'nin DEAŞ'a ait olduğunu düşünerek vurduğu yerlerde sivillerin yaşadığı evlerin bulunduğuna dikkat çekildi.

"Bombalı araç" diye sivil aracı vurdular

Gazetede bir örnek de Irak'taki sivillere yönelik saldırılardan verildi.

ABD güçlerinin, 2017'de Irak'ın Musul kentinden çıkan ve içinde 4 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobili bombalı araç sanarak "yanlışlıkla" vurduğu ve araçtakilerle birlikte toplam 7 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.