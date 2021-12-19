Salgın, tüm dünyada tedarik zincirini zora soktu. Salgının başında kapasitelerini azaltan firmalar, talepte artış yaşanınca mallarını tüketiciye ulaştırmakta zorlandı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre uzmanlar, tedarik zincirindeki sıkıntının çözülmesinin 2 yılı alabileceğini söylüyor.

Bu durum, dünya genelindeki fiyat artışının en büyük nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Konteyner gemisi taşımacılığı fiyatları geçtiğimiz yıl, salgının etkisi ile ortalama yüzde 90 arttı.

Koronavirüs tedbirleri tedarik zincirini etkiledi

Kapanma ve kısıtlamalar ise çalışan eksikliğine yol açtı, tedarik zinciri olumsuz etkilendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda konteyner gemisi limanlarda demirlemiş durumda ya da açıkta limana yanaşmayı bekliyor.

Konteynerler, gemilerden indirilse bile nakliye şoförü yetersizliğinden ürünler dağıtılamıyor.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da yaklaşan yıl sonu tatillerinin, tedarik zinciri sıkıntısını daha da derinleştirmesi bekleniyor.