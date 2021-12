Kızıldeniz'den Akdeniz'e doğru demir aldığı belirtilen geminin rotasına ilişkin bilgi verilmedi.

"The Ever Given" isimli yük gemisi, dün gece geç saatlerde Süveyş Kanalı'na ulaşmasının ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç saatliğine kanalda demir atmıştı.

Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve pek çok ürünün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Günlük zararın 10 milyar dolar civarında olduğu açıklanmıştı

Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.

Mısır ile gemi sahibi firmayı temsil eden Londra merkezli hukuk firması "Stan Marine"nin tazminat konusunda anlaşması neticesinde gemi, 7 Temmuz'da Mısır'dan ayrılmak üzere yola çıkmıştı.