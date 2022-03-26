Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 11:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü
ABD'nin Texas eyaletinde bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenle düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Rowlett'te bir helikopter henüz bilinmeyen nedenle düştü.
Alev alan helikoptere itfaiye ekibi müdahale etti.
Rowlett Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre helikopter pilotu hayatını kaybetti.
Helikopterin savrularak düştüğü anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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