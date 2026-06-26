Tesla’ya bir otopilot davası daha: Texas’taki kazaya çifte soruşturma

Tesla, otonom sürüş ve otopilot yazılımlarının kusurlu olduğu gerekçesiyle ABD'de uzun süredir büyük bir hukuki abluka altında bulunuyor.

Son olarak Texas'ta yaşanan kazada hayatını kaybeden 76 yaşındaki kadının ailesi, Elon Musk’ın şirketine karşı ağır ihmal davası açtı.

Şirketin "tam otonom sürüş" sistemlerinin hatalı olduğunu ve tüketicilerin risklere karşı uyarılmadığını savunan aile, 1 milyon dolardan fazla tazminat talep ediyor.

Bu dava, Tesla’nın gelişmiş sürücü destek sistemleri nedeniyle karşı karşıya kaldığı ve yaklaşık iki düzine ölümün rapor edildiği yaklaşık 50 özel soruşturmanın son halkasını oluşturuyor.

Federal kurumlar çifte soruşturma başlattı

Yaşanan bu son facianın ardından ABD federal hükümeti, Tesla üzerindeki denetimlerini en üst seviyeye çıkardı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) ardından Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) da kazayla ilgili ikinci bir federal soruşturma açtığını duyurdu.

Düzenleyici kurumlar, özellikle düşük görüş mesafesinde sistemin sürücüleri uyarmada yetersiz kaldığından endişe ediyor.

Tesla ise kazada sürücünün gaz pedalına sonuna kadar basarak otopilot sistemini manuel olarak devre dışı bıraktığını iddia ederek kendini savunmaya çalışıyor.