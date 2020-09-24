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Tesla yeni elektrik bataryalarını tanıttı
[Fotoğraf: Reuters]
Elektrikli araba üreticisi Tesla, "Tables" adını taşıyan yeni bataryalarını tanıttı.
"Batarya Günü" etkinliğinde tanıtılan yeni bataryaların 6 kat fazla elektrik depolayacağı ve maliyeti kilovat saat başına yüzde 14 düşüreceği kaydedildi.
Tesla'nın sahibi Elon Musk, söz konusu maliyet düşüşünün satış fiyatlarına da yansıyacağını söyledi.
Musk, 3 yıl içerisinde 25 bin dolarlık bir Tesla modelini piyasaya süreceği sözünü verdi.
Etiketler: tesla Elektrikli arabaSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:55
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