Nikolay Korsakov imzalı analiz, "Ermenistan'ın Orta Doğu'daki faaliyetleri Rusya'yı nasıl tehdit ediyor" başlığı ile yayımlandı.

Analizde, Paşinyan hükümetinin Azerbaycan'a yönelik ateşkes ihlallerine hız verdiği bir dönemde PKK ile de dirsek temasını artırdığı vurgulandı.

Bu kapsamda, Karabağ'da savaşmaları için yaklaşık 275 PKK'lı teröristin Suriye ve Irak'tan iki grup halinde bölgeye getirildiği belirtildi.

Mısır medyası da PKK'lıların İran'a yakın milisler tarafından Karabağ'a intikalinin sağlandığını yazdı; "Suriye ve Irak gibi savaş bölgelerinde Türk ordusu ile çatışmış olan bu teröristler Ermeni ordusunda üst düzey görevler aldı" denildi.

Yazıda, Ermenistan'ın PKK'lıları Karabağ'a getirmekle Orta Doğu'dan bölgeye terör taşıdığına dikkat çekildi. Erivan'ın PKK kartıyla bölgede altından kalkamayacağı askeri bir oyuna giriştiği dile getirildi.

Ankara'nın güney sınırlarında müsaade etmediği terör oluşumlarından Moskova'nın da rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.