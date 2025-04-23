Tesla ve BYD'ye meydan okuyan yeni teknoloji: 5 dakikada 500 kilometre menzil

CATL’nin bu açıklaması, Çinli rakibi BYD’nin geçen ay duyurduğu ve "Tesla katili" olarak adlandırılan yeni batarya teknolojisinin hemen ardından geldi.

BYD’nin bataryaları 5 dakikalık şarjla yaklaşık 400 kilometrelik menzil sunarken, CATL bu rakamı 100 kilometre daha ileriye taşıdı. Tesla'nın Supercharger teknolojisi ise 15 dakikada yalnızca 320 kilometrelik menzil sağlayabiliyor.

Hedef: Yeni nesil standart oluşturmak

Şirketin Şanghay’da düzenlediği “Teknoloji Günü” etkinliğinde konuşan CATL Teknoloji Direktörü Gao Huan, "Bir kez daha performans sınırlarını zorluyoruz. Hedefimiz, Shenxing süper şarj bataryasını elektrikli araçlar için yeni standart hâline getirmek" ifadelerini kullandı.

Yeni nesil Shenxing batarya, tam dolu hâlde 800 kilometreye (500 mil) kadar menzil sunabiliyor.

Batarya aynı zamanda -10 santigrat dereceye kadar düşen sıcaklıklarda dahi sadece 15 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

Uygun maliyetli yeni alternatif: Naxtra batarya

CATL ayrıca aynı etkinlikte, lityum ve kurşun-asit bataryalara kıyasla daha güvenli ve uygun maliyetli olan “Naxtra” isimli yeni bir sodyum-iyon batarya modelini de tanıttı.

Sodyumun doğada bol bulunması, üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürürken, bu bataryanın yangın ve patlama riskine karşı daha dayanıklı olduğu vurgulandı.

Naxtra bataryalarının menzili yaklaşık 500 kilometre (310 mil) olarak açıklanırken, yıl sonuna kadar seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Küresel pazarda liderliğini sürdürüyor

Tesla, BMW, Volkswagen ve Ford gibi dev markalara batarya tedarik eden CATL, 2024 yılında yüzde 38’lik pazar payıyla üst üste sekizinci kez dünyanın en büyük batarya tedarikçisi oldu. Rakibi BYD ise yüzde 17,2’lik payla ikinci sırada yer aldı.

CATL, Hong Kong’da ikincil halka arz başvurusu yaparak küresel büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Şirket verilerine göre, 2024 yılı sonu itibarıyla dünyadaki her üç elektrikli araçtan biri CATL bataryalarıyla çalışıyor.

ABD tarifeleri etkisiz kaldı

CATL yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulamaya konulan Çin menşeli ürünlere yönelik gümrük tarifelerinin şirketi sınırlı düzeyde etkilediğini belirtti.

Şirketin Amerikan pazarı, toplam sevkiyatlarının küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Buna rağmen, şirketin geçen yıldan bu yana alternatif planlar geliştirdiği ve müşterileriyle çözüm odaklı görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.