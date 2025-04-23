Beyaz Saray Tesla'ya yaramadı: Elon Musk görevden çekiliyor

Yatırımcılarla yapılan görüşmede konuşan Musk, “Hükûmetin mali düzenini sağlama yönündeki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını” ifade etti.

Musk, “Muhtemelen mayıs ayından itibaren Doge’ye ayırdığım zaman ciddi oranda azalacak,” dedi.

Ancak görevden tamamen ayrılmadan önce haftada bir ya da iki gün “kritik işlerle” ilgilenmeye devam edeceğini belirten Musk, bu sürecin başkan tarafından talep edildiği sürece ve yararlı olduğu müddetçe süreceğini kaydetti.

Tesla’da tarihi gelir ve kâr düşüşü

Musk’ın Doge’deki görev süresi 30 Mayıs’ta sona erecek. Bu, özel kamu görevlisi statüsündeki hizmet süresinin 130 günlük yasal sınırına denk geliyor.

Tesla, 2025’in ilk çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azaltarak 19,3 milyar dolarda kalırken, Wall Street beklentisi olan 21,45 milyar doların altında kaldı. Şirketin hisse başı kârı 27 cent oldu; bu da yatırımcıların beklediği 43 centin oldukça altında.

Şirketin net kârı da yüzde 71’lik düşüşle 1,39 milyar dolardan 409 milyon dolara geriledi. Araç teslimatlarındaki yüzde 13’lük düşüş, Tesla’nın 2022’den bu yana en kötü çeyreğini yaşamasına neden oldu. Şirket çeyreği 336 bin 681 araç teslimatıyla kapattı.

Marka krizinin nedeni olarak Beyaz Saray görevi gösteriliyor

Uzmanlar, Tesla’nın yaşadığı zorlukların temel nedenlerinden birinin Musk’ın Beyaz Saray’daki görevleri olduğunu belirtiyor. Markanın itibar kaybı yaşadığı değerlendirmesi yapılırken, Musk’ın Doge görevinden tamamen ayrılması ve Tesla’ya tam zamanlı CEO olarak dönmesi gerektiği ifade ediliyor.

Musk ise markayla ilgili olumsuz algının ekonomik belirsizlikten kaynaklandığını savundu: “Tesla, otomobil piyasasındaki genel talep düşüşünden muaf değil. Ekonomik belirsizlik ortamında insanlar büyük harcamaları ertelemek istiyor. Ekonomik ortam dışında talepte bir azalma görmüyoruz.”

Ancak analistler bu görüşe katılmıyor.

Wedbush Securities tarafından yayımlanan analizde, “Musk Beyaz Saray’dan ayrılırsa kalıcı bir marka zararı olur. Ancak Tesla en değerli varlığını, yani vizyoner CEO’sunu yeniden tam zamanlı kazanmış olur. Şirketin uzun vadeli hikâyesi etkilenmez,” denildi. Aynı analizde, Musk’ın Beyaz Saray’da kalmasının Tesla’nın geleceğini değiştirebileceği uyarısı yapıldı.

Robotaksi planları ve sürücüsüz araç vizyonu sürüyor

Musk, geleceğe dair umutlu konuşarak, Tesla’nın tam otonom sürüş özelliğine sahip araçlarını yıl sonuna kadar ABD’de bazı şehirlerde kullanıma sunmayı hedeflediklerini söyledi.

“Gerçek test şudur: Arabada uyuyup hedefinize vardığınızda uyanabiliyor musunuz? Bunun yıl sonuna kadar birçok ABD şehrinde mümkün olacağına inanıyorum,” dedi.

Haziran ayında hizmete başlayacak Robotaksi servisiyle ilgili de bilgi veren Musk, “Gelecek yılın ikinci yarısında milyonlarca Tesla’nın tamamen otonom olarak çalışacağını öngörüyorum,” diye konuştu.

Tesla, ikinci çeyrek öngörüsünü erteledi

Tesla, otomotiv ve enerji tedarik zincirlerindeki küresel politika değişikliklerini gerekçe göstererek ikinci çeyrek için ileriye dönük tahmin sunmadı.

Gelir raporunda, “Araç ve enerji işlerimizi büyütmeye yönelik akıllı yatırımlar yapıyoruz. Ancak bu yılki büyüme oranı, otonomi çalışmalarının hızına, fabrikalardaki üretim artışına ve genel ekonomik ortama bağlı olarak şekillenecek,” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, şirketin kısa vadeli ürün talebinin siyasi atmosferdeki değişimlerden etkilenebileceği uyarısında bulunuldu.