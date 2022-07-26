Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör yandaşları Brüksel'de gösteri yaptı
[Fotograf: AA]
Belçika'nın başkenti Brüksel'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri düzenledi.
Avrupa Birliği Komisyonu ve Konseyi binalarının önündeki Schuman Meydanı'nda toplanan 100 kadar terör örgütü yandaşı, çevreden geçenlere Türkiye'yi karalamaya çalıştıkları ifadeleri içeren bildiriler dağıttı.
YPG/PKK yandaşları, terör örgütünü ve elebaşını destekleyen sloganlar attı.
Etiketler: Terör Örgütü Belçika PKK/YPG
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