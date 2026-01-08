Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
AA 08.01.2026 13:43

Terör örgütü YPG, Halep'te sivillerin güvenli noktalara geçişini engelliyor

Suriye'de terör örgütü YPG, işgali altındaki Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde "kontrol noktası" kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engellerken insani geçiş noktasına da saldırı düzenledi.

Terör örgütü YPG, Halep'te sivillerin güvenli noktalara geçişini engelliyor
[Fotograf: AA]

Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG, Eşrefiye Mahallesi'ndeki Selahaddin Cami yakınında "kontrol noktası" kurdu.

Terör örgütü mensuplarının bu noktayla sivillerin Eşrefiye Mahallesi'nden ayrılarak Halep'in güvenli bölgelerine geçişini engellediği belirtildi.

Halep'teki AA muhabirinin aktardığına göre, YPG sivillerin bölgeden ayrılmasını engellemek için açılan insani koridora saldırı düzenledi.

Halep'in Süryan Mahallesi'ndeki insani koridora terör örgütünce havan atışı yapıldı.

Suriye makamalarından saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan yerel kaynaklar, YPG'nin Halep'in Halidiye Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlediği ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Halep Valiliği, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirmişti.

Halep’teki son çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Suriye
