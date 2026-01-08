Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 08.01.2026 11:19

Terör örgütü YPG'ye Halep'te operasyon başlıyor

Suriye ordusu saat 13.30'dan itibaren terör örgütü YPG mevzilerine nokta atışına başlayacak.

Terör örgütü YPG'ye Halep'te operasyon başlıyor

Suriye ordusu, Halep’te Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beniy Zeyd mahallelerinde saat 13.30’dan itibaren YPG mevzilerine yönelik nokta atışı operasyonlara başlayacağını duyurdu. Bu mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ordu, sivillerden YPG’ye ait tüm mevzilerden uzak durmalarını istedi.

Halep’teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan terör örgütü YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Suriye Suriye Krizi
OKUMA LİSTESİ