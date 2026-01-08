Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.01.2026 10:43

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Minneapolis'te bir kadının ICE birimleri tarafından öldürülmesini savundu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 37 yaşındaki bir kadının, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, "ABD yönetiminin ICE'ın arkasında olduğunu" belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Minneapolis'te bir kadının ICE birimleri tarafından öldürülmesini savundu

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Minneapolis'te ICE birimleri tarafından vurularak öldürülen kadına ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu durumun "ölen kadının neden olduğu bir trajedi" olduğunu savunan Vance, "Federal kolluk kuvvetleri operasyonlarına yasa dışı şekilde müdahale etmeyin ve memurlarımızı arabanızla ezmeye çalışmayın. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Vance, kanunları uygulamak için daha çok çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her ICE personelinin, başkanlarının, başkan yardımcılarının ve tüm yönetimin arkalarında olduğunu bilmesini istiyorum."

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, ICE birimleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan bölgedeki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Associated Press'in (AP) haberinde, öldürülen kadının 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Renee Nicole Macklin Good olduğu belirtilmişti. Öte yandan öldürülen kişinin kimliğine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmamıştı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Katil İsrail bir çocuğu daha katletti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
İstanbul için kuvvetli kar uyarısı
12:04
İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi
12:00
MSB: Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır
12:05
İstanbul'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
11:39
Halep’te sivillerin güvenli geçişi için "iki insani geçidin" yeniden açıldığı duyuruldu
11:22
EKPSS tercih süreci başladı
İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden Filistinli öğretmen, mesleğine dönmeyi umut ediyor
İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden Filistinli öğretmen, mesleğine dönmeyi umut ediyor
FOTO FOKUS
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ