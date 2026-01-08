Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 08.01.2026 10:06

SDG Halep'te sivil hedeflere saldırdı

Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG, Halep’te sivil yerleşim yerleri ile sağlık ve eğitim merkezlerini hedef aldı. Suriye Ordusu bu saldırılara anında karşılık verdi. Terör örgütü SDG unsurlarının bulunduğu iki mahalleye güvenlik operasyonu gerçekleştirdi.

SDG Halep'te sivil hedeflere saldırdı
[Fotograf: AA]

Suriye’de terör örgütü SDG 10 Mart mutabakatını yine ihlal etti. Halep'te kontrol altında tuttukları Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden saldırılar gerçekleştirdi.

Sivil yerleşim yerleri ile sağlık ve eğitim merkezlerini topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

Suriye Ordusu, terör örgütü SDG'ye anında karşılık verdi. Temas hattına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker gönderdi.

Suriye güçleri, SDG’nin kontrolündeki iki mahalleyi kuşattı.

Suriye Enformasyon Bakanı, "Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bir güvenlik operasyonu var" dedi.

Hayat durdu

Suriye Ordusu, terör örgütünün mevzilerini meşru hedef ilan etti.

Resmi kurumlar kapandı, eğitime de ara verildi.

Halep Uluslararası Hava Limanı uçuşlara kapatıldı.

İnsani koridorlar oluşturuldu

Sivillerin bölgeden çıkarılması kararlaştırıldı. Bunun için de insani koridorlar oluşturuldu.

Suriye Ordusu sivillerin zarar görmemesi için büyük çaba sarf etti.

SDG, bu insani koridorları bile hedef aldı. Halep'teki bir hastane de kullanılamaz hale geldi.

Basın mensuplarına da saldırdılar

Bölgede bu sıcak anları görüntüleyen basın mensupları da terör örgütü SDG'nin hedefi oldu.

Görev başındaki gazetecilerin çok yakınına havan topu isabet etti.

Çatışmalarda 3'ü asker 3'ü sivil olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.

