Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.01.2026 08:02

ABD'de kilise otoparkında silahlı saldırı

ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentinde, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'ne (Mormon Kilisesi) ait bir ibadethanenin otoparkında düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.

ABD'de kilise otoparkında silahlı saldırı

Salt Lake City Polis Departmanı Sözcüsü Glen Mills, yerel saatle 19.30 sularında 660 North Redwood Road adresindeki kilise binasının önünde silah sesleri duyulduğu ihbarını aldıklarını belirtti. İlk incelemelere göre, otoparkta çıkan bir tartışmanın ardından ateş açıldı.

Olay yerinde iki kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan altı yaralıdan üçünün durumunun kritik olduğu bildirildi.

Saldırgan veya saldırganların olay yerinden bir araçla uzaklaştığı tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir insan avı başlattı.

Kilise sözcüsü Sam Penrod, olaydan duydukları derin üzüntüyü dile getirerek, "İbadet amaçlı kutsal bir mekanın şiddete maruz kalmasından büyük endişe duyuyoruz" dedi.

Soruşturmaya FBI desteği

Olayın ardından Redwood Road her iki yönde de trafiğe kapatıldı ve bölgeye onlarca acil durum aracı sevk edildi.

FBI Salt Lake City ofisi de bir açıklama yaparak, federal ajanların yerel polis ekiplerine soruşturmada destek verdiğini doğruladı.

Yetkililer, saldırının doğrudan kiliseye mi yoksa belirli kişilere mi yönelik olduğunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
ChatGPT'den tavsiye istedi, hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:05
Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin tarihleri belli oldu
09:02
Bakan Güler: Gazze'de barış gücünde görev yapacak kuvvetler hazır
08:33
CMK kapsamında avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu
08:26
Edirne'de sağanak etkili
08:13
Trump'ın Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladığı açıklandı
08:06
Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesinde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
63 il için "sarı" uyarı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat
63 il için "sarı" uyarı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat
FOTO FOKUS
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ