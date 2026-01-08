Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.01.2026 11:34

Halep’te sivillerin güvenli geçişi için "iki insani geçidin" yeniden açıldığı duyuruldu

Suriye’de Halep Valiliği, SDG'nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirdi.

Halep’te sivillerin güvenli geçişi için "iki insani geçidin" yeniden açıldığı duyuruldu
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sivillerin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlanması amacıyla Suriye ordusu ile koordinasyon kurulduğu ve bu kapsamda iki insani geçidin yeniden açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden ayrılmak isteyen sivillerin, bölge halkınca bilinen El-Avarid ve Zuhur Caddesi üzerindeki geçitleri kullanarak Halep kentindeki güvenli bölgelere geçebileceği kaydedildi.

Tahliye işlemlerinin saat 10.00 ile 13.00 arasında üç saat süreceği ifade edildi.

Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor
Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor

Halep’teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan SDG saldırılarında 1 asker ve 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da SDG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü SDG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
İstanbul için kuvvetli kar uyarısı
12:04
İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi
12:00
MSB: Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır
12:05
İstanbul'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
11:22
EKPSS tercih süreci başladı
12:01
Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor
İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden Filistinli öğretmen, mesleğine dönmeyi umut ediyor
İsrail saldırısında iki bacağını kaybeden Filistinli öğretmen, mesleğine dönmeyi umut ediyor
FOTO FOKUS
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ