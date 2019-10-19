Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'daki tünellerini TRT Kurdî ekibi görüntüledi19 Ekim 2019 Cumartesi 20:09 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 20:46
Terörden arındırılan Tel Abyad'da, terör örgütü PKK/YPG'nin tünelleri ortaya çıktı. Örgütün karanlık yüzünü TRT Kurdî ekibi görüntüledi.
Tel Abyad, Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtarıldı. Kentte hayat normale dönüyor.
Evlerin altından bomba çıktı
Arama-tarama çalışmalarında teröristlerin kazdığı tüneller tek tek gün yüzüne çıkarıldı. O tünelleri, TRT Kurdî ekibi görüntüledi.
Suriye Milli Ordusu Komutanı Ebu Cemal, teröristlerin, sivillerin evlerinin altına da bomba yerleştirtirdiğini söyledi:
"PKK/YPG, Bazı evlerin altına bomba yerleştirmiş. Bu bombaları temizledikten sonra evleri sahiplerine teslim edeceğiz."
Tel Abyad halkı şimdi evlerine dönecekleri günü bekliyor.
Haber: Alaattin Geçer
Görüntü: Ali Yoldaş