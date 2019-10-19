Lübnan'da hükümetin getirdiği vergilere tepki amacıyla perşembe günü başlayan gösteriler üçüncü gününde de devam etti.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ise gösteriler devam ederken Twitter hesabından yaptığı açıklamada, evinde kameralardan uzakta toplantılar ve telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Hariri açıklamasında, Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Fenyanus ve Sanayi Bakanı Vail Ebu Faur ile bir araya geldiğini ve ülkede yaşanan sorunlara çözüm bulununcaya kadar görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak, perşembe günü protestolara başlamıştı.

[Fotoğraf: AA]

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen, ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Kaynak: AA