Kızılay'dan Tel Abyad'daki sivillere insani yardım19 Ekim 2019 Cumartesi 17:07 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 17:37
Kızılay, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezindeki sivillere insani yardım ulaştırdı.
Kızılay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da sivillere insani yardımda bulundu.
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de Tel Abyad ve Rasulayn'da sivillere ekmek dağıtarak, günlük temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oldu.
"Sağlık, koruma ve eğitim hizmetleri sağlanacak"
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, söz konusu yardımın, Tel Abyad bölgesine gönderilen ikinci konvoy olduğuna işaret ederek, dün de Rasulayn'a insani yardım konvoyu ulaştırdıklarını belirtti.
Kınık, "Hayatın normale döneceği güne ve inşallah güvenli bölge oluşana kadar orta ve uzun vadede kalıcı hizmetler yapılacak. Sağlık, koruma ve eğitim hizmetleri sağlanacak." dedi.
Halihazırda acil ihtiyaç duyulan ekmek fırınlarının çalıştırılması ve sivillere gıda malzemeleri sağlanması noktasında çalıştıklarını belirten Kınık, "Bu çalışmalarımız ilerleyen günlerde düzenli şeklide bütün bölgeleri kapsayacak." ifadesini kullandı.
"Terör örgütü PKK/YPG'den kurtulduk"
Tel Abyad sakinlerinden Ebu Yusuf, Barış Pınarı Harekatı'nın önemine dikkat çekerek, "Terör örgütü PKK/YPG'den kurtulduk. Şu an normal şekilde yerleşim yerlerine gidebiliyoruz. Türkiye şu an bize yardım ediyor. Herkes ilçede özgürce yaşıyor ve başı dik şekilde gezebiliyor." dedi.
Kendilerine yapılan yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yusuf, "Türk devletine ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Halka su, yemek ve yardım kolileri dağıtılıyor." diye konuştu.
Tel Abyad ilçe merkezi, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim'de terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.
Kaynak: AA