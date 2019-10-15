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Terörden temizlenen Tel Abyad'da halka ekmek dağıtıldı15 Ekim 2019 Salı 10:30 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 11:24
Akçakale'nin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinin ardından bölge halka ekmek dağıtıldı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5. gününde.
Dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü.
Öte yandan kontrolün tamamen sağlandığı bölgede yaşayan haka ekmek dağıtımı yapıldı.
Kaynak: AA
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