Dünya
Tayland'da 4,1 büyüklüğünde deprem19 Ekim 2019 Cumartesi 19:28 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 19:35
Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tayland Meteoroloji Birimine bağlı Deprem Gözlem Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde turistik kent Chiang Mai'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 6 kilometre derinliğinde yaşanan depremin merkez üssü kent meydanının 15 kilometre doğusu olarak belirlendi.
Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: AA
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