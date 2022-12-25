Fransız basınındaki haberlere göre, terör örgütü PKK yanlıları, Paris'te dün 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto etmek için bugün Marsilya'da yürüyüş yaptı.

Terör örgütü PKK destekçisi grup, valilik binasına yaklaştığında polise farklı cisimler atmaya başladı.

Çıkan şiddet olaylarında 4 polis yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bir polis karakolu taşlandı, 2 polis arabası, çöp kutuları ve bir otobüs durağı ateşe verildi, bir posta bayisi tahrip edildi.

Polis, terör örgütü destekçilerine biber gazıyla müdahale etti.

PKK yanlıları dün aynı kentte taşkınlık çıkarmıştı

Paris'teki saldırı sonrası dün yaklaşık 150 terör örgütü PKK yandaşı, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde Bouches-du-Rhones Bölge Valiliği önünde toplanmıştı.

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan grupla polis arasında çıkan arbedede 4 polis hafif yaralanmıştı. 4 protestocuyu gözaltına alan polis, göstericileri dağıtmıştı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) Milletvekili Sebastien Delogu dün Marsilya'da terör örgütü PKK yanlılarıyla yürüdüğü gösteride çekilen bir fotoğrafını Twitter'da paylaştı.

İngiltere'de terör örgütü destekçileriyle polis arasında arbede yaşandı

Paris'teki saldırıyı protesto eden terör örgütü PKK yanlıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da da Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

Terör örgütü sempatizanları daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti, göstericilerden biri elçiliğe doğru taş attı.

Bunun üzerine terör örgütü PKK destekçileriyle polis arasında küçük çaplı arbede yaşandı.