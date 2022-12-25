Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar 00:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Brezilya'da havaalanı yakınında bomba bulundu
[Fotograf: Reuters]
Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki uluslararası havaalanı yakınında bulunan şüpheli paket bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Askeri polis, kutunun içindeki bombanın telle bağlı 2 dinamitten oluştuğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Brezilya’nın başkenti Brasilia’daki uluslararası havaalanı yakınındaki bir yolda bulunan yakıt tankerindeki şüpheli paket paniğe neden oldu.
Brasilia şehri Federal Bölge Askeri Polisi, paketin içinde bomba olduğunu açıkladı.
Bombanın bulunduğu araç sürücüsü, aracına bir başkası tarafından şüpheli bir kutu yerleştirildiğini fark ettiğini söyledi.
Olay üzerine bölgeye gönderilen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonucu etkisiz hale getirdi.
Patlayıcı, incelenmek üzere adli makamlara teslim edildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Askeri Polis kutunun içindeki bombanın telle bağlı 2 dinamitten oluştuğunu açıklarken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
Etiketler: Brezilya
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