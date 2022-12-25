Brezilya’nın başkenti Brasilia’daki uluslararası havaalanı yakınındaki bir yolda bulunan yakıt tankerindeki şüpheli paket paniğe neden oldu.

Brasilia şehri Federal Bölge Askeri Polisi, paketin içinde bomba olduğunu açıkladı.

Bombanın bulunduğu araç sürücüsü, aracına bir başkası tarafından şüpheli bir kutu yerleştirildiğini fark ettiğini söyledi.

Olay üzerine bölgeye gönderilen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonucu etkisiz hale getirdi.

Patlayıcı, incelenmek üzere adli makamlara teslim edildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Askeri Polis kutunun içindeki bombanın telle bağlı 2 dinamitten oluştuğunu açıklarken, yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.