Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 22:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Temizlik işçilerinin grevi İngiltere'yi çöplüğe çevirdi
İngiltere'nin Brighton and Hove bölgesinde temizlik işçilerinin grevi sürüyor. Taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamaması nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu.
İngiltere'nin Brighton and Hove bölgesinde yaşayanlar bu günlerde sokaklardaki çöp yığınlarından şikayetçi.
Belediye çalışanlarının 5 Ekim'de başlayan grevinde anlaşma sağlanamadı. Bunun günlük hayattaki en somut yansıması kaldırımlardaki çöp yığınları oldu.
Grev yüzünden kentte çöp, geri dönüşüm ve ticari atıklar toplanamıyor. Yetkililer çöplerin halk sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinden endişeli.
Olay
Maaşlarda beklenen iyileştirmenin yapılmaması ve belediyenin uzun süreli esnek çalışma isteklerini kabul etmemesi üzerine çalışanlar greve gitmişti.
Devam eden görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması durumunda 21 Ekim'de 15 günlük bir greve daha gidilecek.
Etiketler: İngiltere
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