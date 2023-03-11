Rusya'daki bazı televizyon ve radyo yayınları, ilginç bir anonsla yarıda kesildi.

Moskova ve Yekaterinburg kentleri de dahil olmak üzere Sverdlovsk bölgesinde kesilen bütün yayınların akabinde, izleyicilerden, yaklaşan nükleer saldırıya karşı gaz maskesi takmaları ve sığınaklara inmeleri gerektiğini bildiren bir mesaj yayınlandı.

Mesajda ayrıca, radyasyon zehirlenmesine karşı potasyum iyodür hapları almaları çağrısında da bulunuldu.

Ekrandan izleyicilere, "Acilen sığınaklara inin. Gaz maskelerinizi takın. Gaz maskesi yoksa pamuklu sargı bezi kullanın. Potasyum iyodür hapları alın. Sakin olun. Kendinizi daha kötü hissederseniz, en yakın tıbbi tesise gidin" şeklinde seslenildi.

Mesaj esnasında ekranda, kırmızı gölgelerle kademeli olarak kaplanan bir Rusya haritasını gösterilirken, "Herkes derhal sığınağa" ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan sahte yayın açıklaması

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yanlış alarmdan bilgisayar korsanlarının sorumlu olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Radyo istasyonları ve TV kanallarının sunucuları hacklendikten sonra Moskova'da sahte bir hava saldırısı alarmı yayınlandı" denildi.

TV ve radyo içeriklerini yayınlayan uydu sinyallerinin kesintiye uğradığı iddia edildi.

Ukrayna'nın Herson bölgesinin Rus işgali altındaki kısımlarında da radyo programları kesintiye uğradı.