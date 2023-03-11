Kim Jong-un ile kızı Ju Ae, ordu komutanlarıyla birlikte Hwasong'da yapılan topçu tatbikatını denetledi. Kuzey Kore devlet medyasının yayınladığı fotoğraflara göre, tatbikatta 6 kısa menzilli füze eş zamanlı fırlatıldı. Devlet haber ajansı KCNA'nın haberinde, tatbikatın senaryosunun batı cephesi yönündeki bir düşman havaalanını vurmak olduğu belirtildi.

Kim Jong-un tatbikat sırasında topçu birliklerine iki görev için hazırlanmaları gerektiğini, bunlardan ilkinin savaştan caydırmak, ikincisinin ise gerçek savaş similasyonlarıyla tatbikatları yoğunlaştırarak savaşta sorumluluk almak olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin füze tatbikatı ve Pyongyang'dan gelen "gerçek savaşa hazırlık" söylemleri, ABD ile Güney Kore'nin pazartesi günü başlayacak, son 5 yılın en büyük askeri tatbikatından hemen önce geldi.

İki Kore arasındaki ilişkiler on yıllardır gördüğü en kötü seviyelerden birinde. Nükleer silaha sahip olan Kuzey Kore, yasaklı silahlarla yaptığı testlerin sayısını artırırken, Güney Kore ise buna yanıt olarak Washington'la askeri işbirliğini güçlendirme yolunu seçti.

Kim Jong Un'un kızı da askeri tatbikatta

Kuzey Kore'nin yaptığı son askeri tatbikatın en dikkat çekici noktalarından biri de Kim Jong-un'un kızı Ju Ae oldu.

Güney Kore istihbaratı tarafından Kim Jong-un'un ikinci çocuğu olduğuna inanılan Ju Ae'nin yayınlanan fotoğraflarda babasıyla aynı siyah paltoyu giydiği görülüyor.

Kuzey Kore medyasının isminden bahsetmediği Ju Ae'nin 11 yaşında olduğu düşünülüyor.

AFP'ye konuşan Seul'deki Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesi'nin başkanı Yang Moo-jin, "Ju Ae'nin Kuzey Kore'nin nükleer veya füze faaliyetlerinde görünmesi sıradanlaşmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Birçok uzman Ju Ae'nin, Kim Jong-un'un fiili varisi olduğunu ve bu nedenle tatbikatlara katıldığını tahmin ediyor.