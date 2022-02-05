Hindistan’ın Delhi kentindeki Shahdara Metro İstasyonu'nda bir kişi, yürüdüğü sırada cep telefonuyla ilgilenirken platformdan rayların üzerine düştü.

Olay sırasında şans eseri durağa gelen herhangi bir tren olmadı.

Raylara düşen adam güvenlik personeli tarafından kurtarıldı.