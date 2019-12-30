Telefonuna bakarken 30 metre yükseklikten kayalara düştü30 Aralık 2019 Pazartesi 11:07 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 12:03
ABD'de bir kadın, telefonuna bakarak yürürken önünü görmedi, 30 metre yüksekten kayalıklara düştü. Şans eseri hayatta kalan kadın 13 saat sonra kurtarıldı.
Dalgaların arasında film setini andıran kurtarma operasyonu ABD'nin Los Angeles kentinde yapıldı.
Deniz kıyısında yürüyüşe çıkan 32 yaşındaki bir kadın, telefonuna bakarken yolun bittiğini fark etmedi.
30 metrelik uçurumdan kayalıklara yuvarlandı.
Kazadan şans eseri yaralanarak kurtulan kadın, 13 saat boyunca yardım bekledi.
Geceyi kayalıklarda geçirdi.
Kadının imdadına, sabah saatlerinde aynı yerde yürüyüşe çıkan bir başkası yetişti.
Hemen durumu yetkililere bildirdi. Kurtarma ekibi bölgeye helikopterle ulaştı.
Yaralı kadın, bir görevli tarafından halatla yukarı çekildi.
Kaynak: TRT Haber