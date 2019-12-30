Dünya

Yolu işgal eden boyacıya sinirlendi, merdivenden düşürdü

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:03 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:36

Peru’da tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir adam, yoldan geçmesini engelleyen boyacı merdivenine sinirlendi. Merdiveni sarsarak boyacının düşmesine neden oldu. Öfkeli adamın o anları amatör kameraya yansıdı.