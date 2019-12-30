Dünya
Yolu işgal eden boyacıya sinirlendi, merdivenden düşürdü30 Aralık 2019 Pazartesi 11:03 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:36
Peru’da tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir adam, yoldan geçmesini engelleyen boyacı merdivenine sinirlendi. Merdiveni sarsarak boyacının düşmesine neden oldu. Öfkeli adamın o anları amatör kameraya yansıdı.
Peru'nun başkenti Lima'da tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir adam kaldırımı işgal eden merdivene sinirlendi.
Öfkeli adam iki eliyle merdiveni, sarsmaya başladı.
Merdiven devrildi, o sırada merdivenin üzerinde binanın dış cephesini boyayan boyacı düştü.
9 metre yükseklikten düşen boyacının yardımına çevredekiler yetişti.
Olayın ardından hastaneye götürülen boyacının ciddi bir yara almadığı belirtildi. Polis tekerlekli sandalyedeki adamı arıyor.
Kaynak: İHA