ABD'li teknoloji devi Apple, İngiltere'de 25 milyon kişiye 768 milyon sterlin tazminat ödeyebilir. Şirketin bazı serideki telefonları bilerek yavaşlattığı iddia ediliyor.



İddia, İngiltere'deki Rekabet Mahkemesi'ne yapılan başvuruda yer aldı. Şirketin, telefonları geri çağırıp tamir etme yükümlülüğüne girmemek için bir yazılımla yavaşlattığı öne sürüldü.

Apple iddiaları kabul etmiyor

Şikayet konusu olan güncelleme Ocak 2017'de yayınlanmış ve o dönemde daha çok kullanılan modelleri etkilemişti.



Apple, telefonları hiçbir zaman bilinçli olarak yavaşlatmadığını, telefonların performansının yeni işletim sistemlerine yetmemesi ve aniden kapanması nedeniyle güncelleme kararı aldığını savunuyor.



Fakat tüketici hakları, şirketin bu güncellemeyle telefonların yavaşlayacağını kullanıcılara açıkça söylemediğine dikkati çekiyor.

Apple, iki yıl önce 113 milyon dolar ödeme yapmıştı



Buna benzer bir dava iki yıl önce ABD'de sonuçlanmış, Apple 113 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.