Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan ve Bangladeş'te aşırı yağıştan 41 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Bangladeş ve Hindistan'da aralıksız süren yağış sebebiyle 41 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş'te haftalardır süren muson yağmurları can alıyor.
21 kişi yıldırım düşmesi, 4 kişi de toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybetti.
Aralıksız yağışın yol açtığı selde 4 milyondan fazla kişi mahsur kaldı.
Hindistan'da da aşırı yağış yaşanıyor
Aşırı yağış Hindistan'da da can aldı.
Meghalaya eyaletinde toprak kaymaları ve nehir taşkınları sebebiyle perşembe gününden bu yana 16 kişi yaşamını yitirdi.
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