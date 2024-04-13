Tel Aviv-Tahran hattında gerilim yükseliyor: ABD basınından 48 saat iddiası

Tahran-Tel Aviv hattında tansiyon, karşılıklı açıklamalarla yükseliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, kendilerini İsrail'in savunmasına adadıklarını söyledi... İran'ı, İsrail'e saldırmaması konusunda "Yapma" diyerek uyardı.

"İsrail'i savunmaya hazırız, İran başaramayacak" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de, İran'dan gelebilecek potansiyel tehdidin inandırıcı olduğunu söyledi.

ABD basınından 48 saat iddiası

Wall Street Journal gazetesi, İran'ın, İsrail'e yakında saldırı düzenleyeceğini yazdı. Gazete, saldırının 48 saat içinde yapılabileceğine işaret etti.

İranlı yetkililere dayandırılan haberde, saldırı planına ilişkin nihai karara varılmadığı belirtildi.

ABC News da, İran'ın muhtemel İsrail saldırısı için yüzden fazla füze hazırladığını aktardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla İsrail'i ziyaret etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya geldi.

İsrail ordusu "bütün senaryolara hazırlıklıyız" açıklaması yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise İsrail'in diplomatik dokunulmazlığı ihlal ettiğini belirtti... "Meşru savunma bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

BM'den taraflara itidal çağrısı

Bölgede artan tansiyon Birleşmiş Milletler'in de gündeminde.

Genel Sekreter Antonio Guterres gerginliğin artmasından büyük endişe duyduğunu belirtti, taraflara itidal çağrısı yaptı.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.