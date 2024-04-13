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Dünya
AA 13.04.2024 02:41

THY uçağı bomba ihbarı nedeniyle Bükreş'e zorunlu iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Varşova-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından Romanya'nın başkenti Bükreş'e zorunlu iniş yaptı.

THY uçağı bomba ihbarı nedeniyle Bükreş'e zorunlu iniş yaptı

THY Basın Müşavirliğinin açıklamasına göre, 150 yolcusu bulunan TK 1766 sefer sayılı uçak, İstanbul seferini yapmak üzere akşam Varşova Havalimanı'ndan havalandı.

Bomba ihbarı yapılması üzerine uçağın kaptan pilotu, Romanya Bükreş Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi.

THY uçağı, Bükreş Havalimanı’na inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, Romanya polisi, uçağın kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlattı.

İncelemede ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Yolcuların yeniden uçağa alınmasının ardından seferini tamamlamak üzere Bükreş'ten havalanan uçağın, 03.20'de İstanbul'a inmesi bekleniyor.

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