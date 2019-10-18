Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Tel Abyad'da hayatın akışı hızla normale dönüyor.

[Fotoğraf: AA]

Fırın, market, terzi, manav, restoran, tatlıcı, giyim ve ayakkabı mağazalarının günlük işleyişine devam ettiği görülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu pek çok sivil işlek caddelerde alışveriş yapılırken, ilçenin YPG/PKK'ya ait bez parçalarından temizlenmiş olması dikkati çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

Evlerine dönen aileler mutlu

İlçenin girişlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) teröristlerle girdiği çatışmalar nedeniyle geçici olarak güvenli gördükleri yerlere giden sivillerin dönüşleri de devam ediyor.

Kamyonetler ve binek araçlarıyla evlerine dönen ailelerin mutlulukları gözlerinden okunuyor.

[Fotoğraf: AA]

İlçenin sokaklarında bisiklete binen çocuklar, restoranların, dükkanların önünde sohbet eden yetişkinler terörün izlerinin kısa sürede silineceğini gösteriyor.

[Fotoğraf: AA]

"PKK/YPG bize cehennemi gösterdi"

Evlerine dönen sivillerden yaşça büyük bir Tel Abyadlı, "PKK/YPG, bize cehennemi gösterdi. Araçlarımızın ilçeye giriş çıkışına izin vermezdi. Her gidiş gelişte para alırlardı. Onlarda ırkçılık hat safhada. Biz Araplar, Kürtlere karşı hiç ırkçılık beslemiyoruz." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA