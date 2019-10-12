Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Tel Abyad'da kuşatma tamamlandı

Bölgedeki son durumu aktaran TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve destek verdiği Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ın doğusundan 10 kilometre, batısından 9 kilometre ilerleyerek güneye doğru hilal çizmiş durumda" dedi.

Çulcuoğlu aktardığı bilgilere göre:

"Tel Abyad'da teröristler bugün 25 ayrı noktada yangın çıkardı. Sivillerin evini ateşe verdi, bunun yanı sıra lastik ve mazotlar yakarak insansız hava araçlarının görüntüsünü engellemeye çalıştı. Ancak o siyah dumanlar havaya yükselirken insansız hava araçları Tel Abyad'ın üzerine gelerek 5 dakika boyunca görüntü aldı. Ardından obüslerimiz birçok noktayı vurmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren Tel Abyad'da 50'ye yakın hedef vuruldu. Tel Abyad, kısa süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçmiş olacak."

Kaynak: TRT Haber