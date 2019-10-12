Tel Abyad'da kuşatma tamamlandı12 Ekim 2019 Cumartesi 20:11 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 20:54
Barış Pınar Harekatı başarıyla devam ediyor. Tel Abyad'da kuşatma tamamlandı, 50'ye yakın hedef vuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.
Tel Abyad'da kuşatma tamamlandı
Bölgedeki son durumu aktaran TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve destek verdiği Suriye Milli Ordusu Tel Abyad'ın doğusundan 10 kilometre, batısından 9 kilometre ilerleyerek güneye doğru hilal çizmiş durumda" dedi.
#BarışPınarıHarekatı başarıyla devam ediyor. Tel Abyad’da kuşatma tamamlandı. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/3sfq10Q1LY pic.twitter.com/WGwUH1RvXJ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2019
Çulcuoğlu aktardığı bilgilere göre:
"Tel Abyad'da teröristler bugün 25 ayrı noktada yangın çıkardı. Sivillerin evini ateşe verdi, bunun yanı sıra lastik ve mazotlar yakarak insansız hava araçlarının görüntüsünü engellemeye çalıştı. Ancak o siyah dumanlar havaya yükselirken insansız hava araçları Tel Abyad'ın üzerine gelerek 5 dakika boyunca görüntü aldı. Ardından obüslerimiz birçok noktayı vurmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren Tel Abyad'da 50'ye yakın hedef vuruldu. Tel Abyad, kısa süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçmiş olacak."
Kaynak: TRT Haber