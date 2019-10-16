Teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmalar sırasında kentten ayrılan sivillerin evlerine dönüşü sürüyor. İlçede hayatın yeniden normale dönmesi için çalışma başlatılırken, sivillerin anlattıkları terör örgütünün kendilerine yaptığı zulmü bir kez daha gözler önüne serdi.

Tel Abyad ilçe merkezi Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde teröristlerden arındırıldı. İlçede terörün izleri silinmeye çalışılırken, eve dönüşler de sürüyor Teröristlerin zulmünden kaçan bölge halkı yeniden normal hayatlarına dönme sevinci içinde.

Tel abyad'da güvenlik tedbirleri had safhada. Tüm çalışmalar hayatın yeniden normale dönmesi için. PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmalar sırasında kentten ayrılan siviller yavaş yavaş ilçe merkezine dönüyor. İlçede günlük hayatın kısmen de olsa yeniden canlanmasıyla Suriye Milli Ordusu askerleri Tel Abyad'da fırın çalıştırıp halka ekmek yapmaya başladı.

Tel Abyad'daki işgal günlerinde bölge halkı büyük zorluklar yaşamış. Evlerine dönen sivillerin anlattıkları terör örgütünün yaptığı zulmü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölge halkı, teröristlerin baskısı nedeniyle göç etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

İlçe halkı yeniden doğup büyüdükleri topraklara dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: TRT Haber