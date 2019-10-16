Suriye Milli Ordusu'nda görev alan komutan TRT'nin Kürtçe kanalı TRT Kürdi'ye konuştu. "Kürtler bizim kardeşimiz, biz vatanımızı teröristlerden temizlemek için savaşıyoruz." dedi.

Kürtlerle bir problemleri olmadığına dikkat çeken komutan, ülkelerini terörden temizlemek için mücadele ettiklerini söyledi.

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunda Mehmetçikle omuz omuza teröre karşı amansız bir mücadele veriyor. Ebu Faysal da o orduda görev yapan komutanlardan biri.

Suriyeli komutan, TRT Kürdi'ye konuştu. Verdiği mesajlar Suriyelilerin barışa duyduğu özlemi özetler nitelikteydi.

Ebu Faysal, "Ben Münbiçliyim. Toprağımı, vatanımı bu teröristlerden temizlemek için savaşıyorum. İnşallah en kısa zamanda vatanımızı bu terörist gruplardan kurtarıp halkımızın huzur içinde yaşamasını sağlayacağız." diye konuştu.

"Kürtlerle kardeşiz" diyen Suriyeli komutan, hedefin PKK/ YPG terör örgütü olduğunun altını bir kez daha çizdi.

Suriyeli komutan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kürtler bizim kardeşimiz. Teröristler aramıza girip bu kardeşliğimizi bozmaya çalışıyor. Kürtler de Araplar da bu teröristlerin zulmünden kurtulmak istiyor. Tekrar Türkiye hükümeti ve halkına çok teşekkür ediyorum."

Barış harekatına umudunu bağlayan milyonlarca Suriyeli ülkelerinin terörden temizlenmesini büyük bir özlemle bekliyor.

Kaynak: TRT Haber