Dünya
Tel Abyad'a sığınan Suriyelilere gıda yardımı25 Aralık 2019 Çarşamba 15:57 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 16:01
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince Deyrizor'dan PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Tel Abyad'a sığınan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı.
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle Deyrizor'da PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kaçarak Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'a sığınan Suriyeli vatandaşlara gıda yardımı yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deyrizor bölgesindeki PKK/YPG baskı ve zulmünden kaçarak Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'a sığınan Suriyeli kardeşlerimize AFAD ile koordineli şekilde gıda yardımı yapıldı. Havaların soğumasından dolayı bölgede battaniye de dağıtıldı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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