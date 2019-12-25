İsrail ordusunda teknoloji biriminin eski komutanı Tal Dilian’ın sahibi olduğu şirketin 3 çalışanı Güney Kıbrıs’ta gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerle beraber, WhattsApp dahil çeşitli iletişim sistemlerini deşifre etmeye yarayan yüksek teknolojili ekipmanla donatılmış bir minibüse de el konuldu.

Uluslararası basına yansıyan haberlere göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi güvenlik güçleri 17 Kasım’da Larnaka kentinde siyah renkli karavan tipi bir araca el koydu. Araçta, yaklaşık 9 milyon dolar değerinde yüksek teknoloji içeren ekipman bulundu.

Bu ekipmanın izini süren Güney Kıbrıs polisi, İsrail ordusundan emekli albay Tal Dilian’a ve onun sahip olduğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde faaliyet gösteren WiSpear adlı teknoloji ve güvenlik firmasına ulaştı. Bu firmada çalışan ve GKRY vatandaşı oldukları belirlenen iki erkek ve bir kadın gözaltına alındı.

Cep telefonlarını 200 metreden mesafeden kontrol edebiliyor

Araçtaki ekipmanın WhattsApp yazışmaları dahil olmak üzere akıllı telefonlardan sağlanan her türlü iletişimin kodlarını çözecek kabiliyette olduğu tespit edildi. Dilian’ın, polis tarafından ele geçirilen araçla ilgili olarak geçen Ağustos ayında Forbes dergisine bir röportaj verdiği de tespit edildi.

Operasyonla ilgili ihbarın ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefette bulunan AKEL Partisi’nin Genel Sekreteri Andros Kiprayanu’dan geldiği ileri sürülüyor.

Kipriyanu, basına yaptığı açıklamada WiSpear adlı aracın Kıbrıs Adası’nın güneyindeki şaibeli bir takım siyasi faaliyetler için kullanıldığını ileri sürdü.

Araçtaki ekipman ile Dilian’ın ekibinin bazı cep telefonlarını 200 metre mesafeden kontrol altına alabildikleri ve içerdiği bilgilere ulaşabildikleri öne sürülüyor.

2010 yılından bu yana akıllı telefon teknolojileri ve kriptolu haberleşme alanındaki şirketlerle ilgilenen eski İsrail ordusu mensubu Dilian ise kendilerine yönelik operasyonun, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki iç siyasi çekişmelerden kaynaklandığını ve cadı avı yapıldığını savunuyor.

İsrail’in, muhalifleri izlemek üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine, akıllı telefonlara sızılmasını sağlayan teknolojiler sattığına dair haberler bu yıl basına yansımıştı.

İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda katletilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cep telefonunun da bu teknolojiyle izlendiği ve Riyad yönetimine dair hassas bilgileri uluslararası topluma ifşa edeceği bilgisinin tespit edilmesi üzerine ortadan kaldırıldığı öne sürülüyor.

Güney Kıbrıs’taki operasyonda gözaltına alınan WiSpear şirketi mensubu 3 kişiye, kişiye özel bilgilerin yasadışı yollardan elde edilmesi de dahil olmak üzere 13 suçlama yöneltilmesi bekleniyor.

Kaynak: İsraelHayom, The Guardian, Kathimerini