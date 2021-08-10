Elon Musk’a ait Boring Company'nin San Antonio'da bir HyperLoop transit sistemi geliştirmek istediği açıklandı.

San Antonio’yu Teksas’ın merkezine bağlayacak şirketin tescilli yeraltı transit döngülerinden birini inşa etmek amacıyla görüşmeler sürüyor.

Tünel, ulaşımlardan kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yardımcı olacak ve kilitlenen şehir trafiğini rahatlatacak.

Boring Company, Las Vegas, Nevada; Hawthorne, Kaliforniya; ve potansiyel olarak Fort Lauderdale, Florida’da hyperloop sistemi kurmaya çalışıyor.

Araçla metro gibi seyahat

Elon Musk 3 yıl önce şehir içinde 240km/s hızla yolculuk gerçekleştirmeyi vadeden Hyperloop projesini tanıtmıştı.

İlk test sırasında bir Tesla Model X, tünelin bir ucundan diğer ucuna gaz pedalına bile dokunmadan ulaştırılmıştı.

İnsanların şehir içinde belirli bir noktadan diğer bir noktaya trafiğe takılmadan hızlı bir şekilde gitmesini sağlayan sistemin en önemli özelliği bunu metro yerine araçlarıyla yapıyor olmaları.

Elon Musk çalışmalarını sürdürse de projenin daha uzun süre alacağı belirtiliyor.

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