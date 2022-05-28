Saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Abbott, güvenlik kuvvetlerinin okulda zanlıya müdahale için ne kadar bekledikleri konusunda çelişkili ifadeler verilmesine "kızdığını" belirtti.

Abbott daha önce, saldırıya anında müdahale edildiğine ilişkin ilk raporla ilgili hayal kırıklığını paylaşarak, polisin zanlıyı "ortadan kaldırmak" için neden daha agresif adımlar atmadığının "temeline inileceği" konusuna vurgu yaptı.

Vali bununla birlikte bu tür saldırıların önlenmesi için eyalette silah kontrol önlemlerinin artırılması yönündeki tüm çağrıları reddetti.

Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin de kolluk kuvvetlerinin farklı raporları karşısında en az vali kadar "şaşkına döndüğünü" ifade etti.

Valiye protesto

Uvalde kasabası sorumluluk bölgesinde olan Teksaslı Demokratik Senatör Roland Gutierez de Vali Abbott'un basın toplantısını bölerek bir an önce silah kullanımının kısıtlanması yönünde bir yasa çıkarılması için valiyi özel oturum başlatmaya çağırdı.

Abbott'a “Meslektaşlarım özel bir oturum istiyor. Bunun için yarın bir mektup alacaksın." dedikten sonra salonu terk eden Gutierez, gazetecilerin sorusu üzerine, Vali Abbott'u sorunları çözmede "samimi olmadığı" gerekçesiyle eleştirdi.

Senatör Gutierez, "Olaydan sonra insanları nasıl hizmetlerin beklediğinden bahsetmek sadece saçmalık. Ben kimsenin silahını elinden almak istemiyorum. Ama kısıtlama getirmemiz lazım." dedi.