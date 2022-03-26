Koronavirüs salgını nedeniyle o Tayland'da eşi ise Hindistan'da kaldı.

İki yıldır yüz yüze görüşemediği karısına kavuşmak için, 2 bin kilometre uzağa şişme botla gitmeye kalktı. Denizde mahsur kaldı.

2 bin kilometre uzağa kürek çekmeye başladı

Ho Hoang Hung, küçük şişme bir botla Tayland'ın güneyindeki Phuket'ten ayrıldı. Yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Hindistan'a doğru kürek çekmeye başladı.

Amacı Bengal Körfezi'ni geçmekti. Ancak denizde kayboldu.

[Grafik: TRT Haber]

Balıkçılar ihbar etti, donanma kurtardı



Ana karadan 80 kilometre uzaklıktaki Similan Adaları yakınlarında, bir balıkçı teknesi tarafından bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine, adamı Tayland donanması kurtardı.



Ho Hoang Hung tedbir amaçlı gözaltına alındı.

Grafik: Şeyma Özkaynak