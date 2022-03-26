Yunan komandoları, askersiz statüdeki Sisam Adası'nda geçit töreni yaptı
Yunanistan, Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi. Lozan Antlaşması'na göre askersiz statüde olan adada düzenlenen tören tepki çekti.
Atina yönetiminden tepki çeken bir adım daha geldi.
Yunan komandoları Lozan Antlaşması'na göre gayriaskeri statüde olan Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi.
O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Silahsız ve askersiz olması gereken Sisam Adası'ndaki tören tepki çekti.
Türkiye, hukuk dışı uygulamaları BM'ye taşımıştı
Ankara, Atina yönetiminin uluslararası hukuka aykırı adımlarına karşı tepkisini her fırsatta dile getirerek, Yunanistan'ı anlaşmalara bağlı kalmaya çağırıyor.
1923 yılında Ege Denizi'nde uluslararası anlaşmalarla kurulan dengeler, Yunanistan'ın maksimalist politikaları nedeniyle bozuldu. Atina yönetimi adaları silahlandırarak, uluslararası hukuku hiçe saydı.
Türkiye de Yunanistan'ın bu hukuk dışı uygulamalarını geçtiğimiz Ekim ayında Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Yunanistan'ın Ege Adalarını askerden arındırmasını istedi.
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