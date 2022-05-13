Merkezi Salgın Komuta Merkezinden (CEEC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 65 bin 385, dış kaynaklı 61 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 17 kişi öldü.

Günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana ilk kez 60 bin eşiğini aştı.

Yaşamını yitiren 60 ila 90 yaşlarındaki 9 erkek ve 8 kadın hastadan, 15'inin kronik rahatsızlıklarının bulunduğu, 6'sının aşısız olduğu belirtildi.

Ada'da 1 Ocak-11 Mayıs döneminde tespit edilen 478 bin 870 vakanın 805'inde orta düzeyde, 168'inin ise ağır hastalık belirtileri gösterdiği, geri kalanın belirti göstermediği veya hastalığı hafif atlattığı kaydedildi.

COVID-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakaların mart sonundan itibaren katlanarak artması dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken 28 Nisan'da 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 7 Mayıs'ta 40 bin ve 10 Mayıs'ta 50 bin eşiğini geçmişti.

Salgın dalgasının Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Tayvan otoriteleri, vaka artışı karşısında ilave koruma tedbirleri alma yoluna gitmiyor. Ada'da Çin ana karası ve Hong Kong'daki "sıfır vaka" stratejisinden farklı olarak "virüsle yaşama uyum" stratejisine geçilmekte olduğu gözleniyor.

Tayvan'da bugüne kadar 570 bin 870 vaka görüldü, 968 kişi hayatını kaybetti.