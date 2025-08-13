Açık 32.8ºC Ankara
Dünya
AA 13.08.2025 15:48

Tayvan'da Podul Tayfunu nedeniyle iç hat uçuşları iptal edildi

Tayvan'da, adanın güneydoğu kıyılarına doğru hızla ilerleyen Podul Tayfunu nedeniyle iç hat uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.

Tayvan'da Podul Tayfunu nedeniyle iç hat uçuşları iptal edildi
[Fotograf: Reuters]

Taipei Times gazetesine göre, Tayvan Merkez Meteoroloji İdaresi (CWA), saatte yaklaşık 125 kilometre hızla ilerleyen tayfunun öğle saatlerinde Taitung iline karadan ulaşmasının, akşam saatlerinde ise Tainan ili üzerinden adayı terk etmesinin beklendiğini belirtti.

Tayvan genelinde bugün yapılacak tüm iç hat uçuşları, adanın güneydoğu kıyılarına doğru hızla ilerleyen Podul Tayfunu nedeniyle iptal edildi.

Tayfun nedeniyle doğu kıyılarında dalgaların 6 metreye kadar yükselebileceğini aktaran CWA, güneydeki dağlık bölgelerde ise 3 gün boyunca metrekare başına 600 milimetreye kadar yağış düşmesinin beklendiğini kaydetti.

Tayvan hükümeti, adanın doğusunda ve güneyinde bulunan bazı illerde ise eğitim ve kamu hizmetlerine bir günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Yetkililer, Hualien ilinde ise daha önce heyelan sonucu oluşan doğal setin taşma riski nedeniyle yaklaşık 700 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

