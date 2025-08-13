Açık 31.2ºC Ankara
Dünya
AA 13.08.2025 12:19

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında aynı aileden 7 kişinin de bulunduğu 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Tıbbi kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenlerin toplanma alanlarını hedef aldı.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyenlere ateş açtı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Duf" ailesine ait evin hedef alındığı hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneyinde, Tel el-Hava Mahallesi'ndeki 8. Cadde'de de yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar vuruldu. Saldırıda, Filistinli "Ebu Hanidek" ailesinden 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah ile Han Yunus kentlerini ayıran Morag bölgesine düzenlediği saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail'in tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur
