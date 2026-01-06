Açık 5.5ºC Ankara
Dünya
AA 06.01.2026 19:14

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bir F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
[Fotograf: Reuters]

Tayvan Hava Kuvvetlerinden açıklamaya göre, ABD yapımı "F-16V" tipi savaş uçağı Ada'nın kuzeydoğusundaki Hualien ili açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştü.

Kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği, kayıp pilotu bulmak için arama ve kurtarma operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Tayvan'da 2022 ve 2024'te "Mirage 2000" tip savaş uçakları kaza yaparak denize düşmüş, pilotlar düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendilerini tahliye ederek kurtulmuştu.

